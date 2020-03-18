وزارة الداخلية تهيب بالجميع الالتزام بقرار «الصحة» بمنع إقامة الحفلات والولائم العامة وحفلات الاستقبال

18 مارس 2020 || أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقرار الوزاري «رقم 64 لسنة 2020» الصادر من وزارة الصحة والقاضي بمنع إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إنه بناء على تكليف أفراد الشرطة بتطبيق القرار فإن الوزارة “لن تتوانى أو تتهاون” في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت أن القانون «رقم 8 لسنة 1969» بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجددت «الداخلية» دعوتها للالتزام بحظر التجمعات والبقاء في المنازل دعما للجهود الحكومية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

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