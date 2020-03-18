وزير التعليم العالي: صرف رواتب طلبتنا الذين جمدت بعثاتهم

18 مارس 2020 || أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي صرف رواتب الطلبة من بعثات وزارة التعليم العالي الذين جمدت بعثاتهم حتى التخرج من هذا الفصل في مارس الجاري «ربيع 2020».

وقال الحربي لوكالة الانباء الكويتية اليوم الاربعاء إنه نظرا للظروف الاستثنائية الحالية الناتجة من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وتماشيا مع توجهات الدولة بمراعاة أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج فقد قررت الوزارة صرف رواتب البعثة للطلبة.

وأضاف أن الدولة لا تتوانى عن دعم أبنائها الدارسين في بعثات وزارة التعليم العالي ومراعاة هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وخاصة دول الابتعاث سائلا المولى القدير أن يحفظ أبنائنا الطلبة من هذا الفيروس.

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