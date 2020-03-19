«الصحة» : 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية

19 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند تسجیل ست حالات جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 »في الكویت خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة ومع حالات الشفاء ال18″ یصبح لدینا 130 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا”.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال19 لوزارة الصحة الیوم الخمیس إن الحالات الست الجدیدة المسجلة ھي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وھم كویتیون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداھما لمواطن كویتي والثانیة لسیدة مقیمة من الجنسیة الفلبینیة.

وأشار إلى أن ھناك خمس حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حرجة واثنتان حالتھما مستقرة في حین بلغ إجمالي عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 574 حالة بخروج حالة واحدة أمس.