«التجارة» تشدد على قرارات مجلس الوزراء الاحترازية ومنها منع الفنادق من تنظيم الحفلات والمناسبات

19 مارس 2020 || شددت وزارة التجارة والصناعة على تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنها إلزام الفنادق بمنع الحفلات والمناسبات وتجهيز البوفيهات وكل ما يتعلق بتنظيم هذه الفعاليات وأيضا بناء على القرار الوزاري رقم 64/2020 من وزارة الصحة.

وقالت «التجارة» في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرارات ذات الصلة نصت على منع جميع الفنادق والمحلات والمنشآت التي تعد وتجهز الحفلات والمهرجانات وحفلات الاستقبال بجميع أنواعها من القيام بأي عمل من هذه الأعمال.

وشددت الوزارة على تطبيق القوانين اللازمة بحق كل مخالف مؤكدة على إغلاق وسحب التراخيص التجارية لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات .

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