حماد يطالب بإنهاء العام الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب

19 مارس 2020 || دعا النائب سعدون حماد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسرعة التدخل لحسم قرار إنهاء العام الدراسي بجميع المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وقرب انتهاء الفترة الزمنية المحددة للعام الدراسي.

وطالب حماد في تصريح صحفي بنقل الطلبة من الصف الأول الابتدائي الي الصف الحادي عشر للمرحلة التالية والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية العامة مع منحهم فرصة اخرى لتحسين درجاتهم لمن يرغب بعد انتهاء الازمة الحالية.

وأكد أن ذلك يأتي اسوة بما تم في بعض المدارس الهندية والباكستانية الخاصة داخل الكويت والتي اتخذت قرارها بإنهاء العام الدراسي والاكتفاء بما تم دراسته ونقل طلابهم للمرحلة التالية.

وطالب حماد أيضاً بوقف الدراسة في جميع المعاهد والجامعات سواء الحكومية او الخاصة لحين انتهاء الازمة، مؤكداً بأن هذا القرار من شأنه الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة ولتفادي ومنع انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل تسارع وتيرة انتشاره في العديد من دول العالم.

وأكد أن هذا القرار سيسمح للمعلمين والمعلمات الوافدين وابنائهم وكذلك اسر الوافدين بمغادرة الكويت لمدة تزيد عن خمسة أشهر لقضاء العطلة الصيفة في بلادهم، وذلك بأعداد تزيد عن 800 ألف شخص.

واعتبر أن القرار سوف يخفف ويقلل من الأعباء على كاهل وزارة الصحة ويسمح لها بممارسة عملها بشكل أفضل لمنع انتشار الفيروس.

وأوضح حماد أنه في حال تواجد طالب أو معلم مصاب بالفيروس «لا قدر الله» سوف ينتشر الفيروس بشكل سريع في المدرسة بالكامل ومن ثم ينتقل الى أسر الطلبة في المنازل ومن ثم الي أقاربهم واماكن عملهم ولن يستطيع أحد السيطرة على انتشاره نهائياً وسنواجه ما لا يحمد عقباه.

ورأى أن وزارة الصحة ليس لديها جهوزية واستعداد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لفحص الطلاب والمعلمين والإداريين العاملين في المدارس والمعاهد والجامعات قبل اختلاطهم مع بعضهم البعض.

واعتبر أن هذا يرجع إلى عدم وجود الكوادر الطبية الكافية لتغطية تلك الاعداد وعدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة لفصل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في حال ظهور حالات مصابة او مشتبه بها.

واختتم حماد تصريحه بالقول “نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه”.

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