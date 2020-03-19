الناطق باسم الحكومة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لتقييم إجراءاته والمطلوب اتخاذه لمواجهة «كورونا»

19 مارس 2020 || قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا حاليا لتقييم الإجراءات التي تم إقرارها والمطلوب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكر المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يتم في اجتماع مجلس الوزراء حاليا بحث تقارير الجهات الحكومية ذات الصلة والاستماع إلى شرح من الوزراء والمسؤولين لتقييم الإجراءات التي تم إقرارها والمطلوب اتخاذها لمواجهة الوباء.

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