الشاهين: مبادرة من ١٠ مبادئ لمعالجة الأوضاع التعليمية في ظل أزمة «كورونا»

19 مارس 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديم مبادرة من ١٠ مبادئ لوزارة التربية بشأن آلية التعامل مع ما تبقى من العام الدراسي الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الشاهين ان المبادرة قام بإعدادها مجموعة من التربويين والأكاديميين وتنص على إنهاء العام الدراسي للفصول من ١ إلى ١١ وتشجيع المعلمين الأجانب على المغادرة، وصرف مكافأة طلابية استثنائية للطلبة بالخارج لمواجهة النفقات الطارئة.

وجاء في نص المبادرة: نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه الكويت بشكل خاص والعالم بشكل عام، نتيجة للمستجدات الصحية الطارئة، وحرصا على ألا تتوقف عجلة التعليم في البلاد أو التفريط في جودتها، آخذين بعين الاعتبار الأولوية القصوى للجانب الصحي لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية، فإننا نتقدم بهذه الورقة استشعارًا منا للمسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، وفقا للمعطيات التالية: １- استثنائية الحدث وعالميته.

２- الموازنة بين جودة التعليم ومواكبة الظرف.

３- أولوية الجانب الصحي على بقية العوامل.

ولما كانت هذه المرحلة من المراحل الحساسة التي تمر بها بلدنا الحبيبة الكويت وهي تذكرنا بأزمة الغزو العراقي سنة 1990، فجميع مؤسسات الدولة في حالة استنفار قصوى لمواجهة خطر تفشى مرض الكورونا، وقطاع التعليم من أهم القطاعات التي ينبغي أن تتعامل مع الأحداث المتسارعة لهذا الوباء وبروح من المسئولية للمحافظة على المواطنين وأبناءنا من خطر هذا الفيروس.

وبناء على ما تقدم فإننا نقترح التالي: 1- التأكيد على أن قرار عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يعود لوزارة الصحة دون غيرها ولا يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة أن تتخذ قرارها منفردة دون الإذن المباشر من وزارة الصحة.

2- إعلان إنهاء العام الدراسي لطلاب رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى الصف الــ 11، والاكتفاء بما تلقاه الطلبة من دروس ومناهج في الفصل الدراسي الأول واعتماد نتائجهم للانتقال للمرحلة التالية.

و بالنسبة للمرحلة الـــ 12 الثانوية يكتفي بفصل دراسي مختصـر ـ مكثف ـ تليه امتحانات نهائية، وذلك بعد انتهاء الأزمة وموافقة وزارة الصحة، بالنسبة لجميع الثانويات العامة والخاصة.

3- تلغى الرسوم الدراسية عن الطلبة في فترة التوقف الدراسي بالمدارس والجامعات الخاصة، ولا يعتد بالتعليم الالكتروني الاختياري في حساب الدرجات والمعدل الدراسي للطلبة فيها.

4- تبدأ وزارة التربية ــ إدارة التقنيات التربوية ـــ ببث فصول مراجعة وتدريس «اختيارية» للمراحل الدراسية من الابتدائي وحتى الـــ 12 ، وذلك باستخدام قناتين أو أكثر من قنوات الدولة الفضائية ومنصتها الالكترونية، على أن تبدأ الدروس أو لاين من 1/4/2020 ولمدة شهرين ولجميع المراحل الدراسية من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف الثاني عشر.

5- بالنسبة للتعليم العالي ــ الجامعات الحكومية والخاصة والتطبيقي ـــ يكتفي بفصل دراسي مختصـر مكثف تليه امتحانات نهائية بعد انتهاء الأزمة وموافقة وزارة الصحة، كما تقوم الجامعات والتطبيقي بتفعيل قنوات الكترونية للمراجعة والتدريس «الاختياريين» خلال الأزمة الراهنة، ولا يعتبر في حساب الدرجات والمعدل للطلبة فيها.

6- صرف مكافأة طلابية إضافية للطلبة الكويتيين العالقين بالخارج لمواجهة غلاء المعيشة والنفقات الطارئة بسبب الأزمة الصحية الراهنة أخذًا بمقترح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بهذا الشأن.

7 البدء بإجلاء الطالبات والطلاب الكويتيين العالقين خارج الكويت فور صدور موافقة وزارة الصحة.

8 تشجيع السادة المعلمين الوافدين من دول عربية وأجنبية في المراحل من الابتدائي وحتى الـــ 11 على مغادرة البلاد مع عوائلهم الكريمة، وذلك عبر ربط صرف رواتب الإجازة الصيفية بالمغادرة، تخفيفًا على الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية في البلاد خلال الأزمة.

9- الاستعانة بأساتذة وطلبة كليات الطب والطب المساعد والتمريض في إسناد القطاع الصحي.

10- المبادرة بتكويت القطاع التعليمي عبر إحلال خريجي التخصصات العلمية المختلفة محل المعلمين غير الكويتيين، وعدم وضع العراقيل أمامهم مثلما طال خريجي الجغرافيا والشـريعة الإسلامية وعلم النفس والعلوم السياسية وغيرها من تخصصات علمية.

ختامًا: إن الأزمات والتحديات الكبرى، تمثل محطات هامة في تاريخ الأمم والشعوب، ومنعطفات استثنائية في مسيرة الدول والأوطان، وعليه فإن محنة وباء “كورونا» تحمل في طياتها منح إذا أحسنا العمل والتخطيط، حتى لا تضيع تضحيات أبناء وبنات الوطن العزيز، وتبقى هذه المذكرة مقترحات للأخذ والرد وملاحظات لإثارة النقاش الموضوعي حولها.