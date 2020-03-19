الغانم: سنعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار القوانين الخاصة بكورونا متبعين اشتراطات وزارة الصحة

19 مارس 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن عقد جلسة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه أحال المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون الصحة إلى اللجنة الصحية، كما أحال الاقتراح بقانون المقدم من النائبة صفاء الهاشم ونواب آخرين بذات الشأن إلى اللجنة التشريعية.

وأوضح أن جلسة الثلاثاء ستقتصر بعد الاتفاق مع غالبية النواب وأعضاء مكتب المجلس على القوانين الطارئة الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف الغانم ” القوانين هي تعديل قانون الصحة، والقانون المتعلق بالشكاوى والطعون والأمور القضائية وما ترتب وسيترتب عليها في حال استمرار العطلة الرسمية”.

وبشأن الاعتماد التكميلي أوضح الغانم “بناء على آخر اتصال لي مع الأخوة في الحكومة ولجنة الميزانيات في المجلس فلن يقدم طلب اعتماد تكميلي في هذه الجلسة وسيكتفى بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة”.

واستطرد الغانم قائلا “ستتبع كافة اشتراطات وزارة الصحة، وموظفو الأمانة العامة كما ما قلت بالسابق في رقابنا وسيكون أقل عدد ممكن في الجلسة وسنحاول أن نختصر الوقت قدر الإمكان”.

وذكر الغانم أنه سيتم يوم الأحد من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثانية فحص من سيحضر الجلسة، متمنياً من النواب التواجد حتى يكونوا قدوة للآخرين بعدم التواجد في أماكن التجمعات إلا بعد أخذ كل الاحتياطات.

وبين الغانم” استلمنا كل إرشادات وزارة الصحة وسنقوم بتطبيقها، والموضوع ليس خوفا على النواب دون غيرهم، وإنما هو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أسوة بكافة قطاعات الدولة وحماية لموظفي وموظفات الأمانة العامة لمجلس الأمة التي هي في أرقابنا”.

وأعرب الغانم عن أمله في أن تقر القوانين الضرورية والطارئة واللازمة في جلسة يوم الثلاثاء، مضيفا “بعد ذلك تقيم الأمور إذا كانت هناك قوانين طارئة تحتاج لجلسات فبالتأكيد سنعقدها، وإذا لم يكن هناك داع سنستمر في مرحلة التقييم”.

ووصف الغانم الاجتماعات المصغرة التي حضرها مجموعة من النواب وآخرون كانوا على تواصل بالمفيدة والمثمرة، مبينا أن الكثير من الاقتراحات التي وجهها النواب انعكست في اجتماعات مجلس الوزراء.

وفي ختام تصريحه قال الغانم” نأمل أن يستمر هذ التعاون الإيجابي بين السلطتين وكافة السلطات لنتجاوز هذا التحدي وننتصر على هذا الوباء”.