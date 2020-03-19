«المصارف»: تأجیل الأقساط للعملاء الأفراد سيضر البنوك ولامبرر له طالما الرواتب منتظمة

19 مارس 2020 || أكد اتحاد المصارف أن الوضع العام في الكویت ما یزال مستقرا وقد التزم كل من القطاعین الحكومي والخاص بتحویل الرواتب في مواعیدھا.

وأوضح الاتحاد في بیان صحفي اليوم أن الالتزام بتحویل الرواتب بمواعیدھا یؤكد عدم وجود أي تأثیرات سلبیة على الأوضاع المالیة للعملاء بل تحسنھا نتیجة لاقتصار الانفاق على الحاجات الضروریة للأفراد وانخفاض المخصص من الدخل على الانفاق الترفیھي في ضوء عدم السفر واغلاق كافة المجمعات التجاریة والوسائل الترفیھیة بالدولة.

وأضاف أن تأجیل البنوك لدفع الأقساط للعملاء من الأفراد لیس بالأمر السھل كما یتصوره البعض فھناك جوانب إجرائیة معقدة ستترتب علیه وذلك لكبر مبالغ القروض كما أن ھذا التأجیل سیكون له انعكاسات سلبیة على البنوك الكویتیة قاطبة وقد تصل إلى درجة لا تتمكن معھا من الوفاء بالتزاماتھا الخارجیة.

وبين أن البنوك الكویتیة سارعت بالاستجابة لمبادرة محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل لتأسیس صندوق خاص بتمویل من ھذه البنوك بھدف دعم الاحتیاجات العاجلة للحكومة في مواجھة فیروس كورونا المستجد .

وقال إن ھذا الصندوق وضع تحت تصرف مجلس الوزراء حیث قرر مجلس إدارة الاتحاد المساھمة بمبلغ 10 ملایین دینار كمساھمة من البنوك الكویتیة في دعم ومساندة الجھود المبذولة من كل مؤسسات الدولة بشأن الإجراءات والتدابیر الاحترازیة والوقائیة للحد من انتشار الفیروس.

وعن الشركات المتضررة من الأزمة أفاد الاتحاد أن البنوك الكویتیة قدرت ھذه الاوضاع وتأثیراتھا السلبیة على الشركات والمشروعات خصوصا الصغیرة والمتوسطة وقامت بالتنسیق مع «المركزي» بشأن تأجیل سداد الأقساط المستحقة على الشركات لمدة ثلاثة أشھر دون تحمیل ھذه الشركات أي رسوم.

وذكر أن البنوك الكویتیة حرصت على الاستمرار في خدمة مصالح عملائھا وعدم تعطیل أعمالھم حیث استمرت في تقدیم الخدمات حتى أثناء فترة العطلة المقررة من الدولة وذلك من خلال فتح عدد من الفروع اضافة إلى توفیر كافة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة على مدار الساعة.

وأكد الاتحاد أن البنوك الكویتیة جزء من النسیج الوطني وعنصر أساسي في منظومة الاقتصاد الكویتي لن تدخر جھدا في المرحلة المقبلة سواء في مد ید العون أو اتخاذ أي تدابیر وإجراءات من شأنھا الحفاظ على سلامة كل المواطنین والمقیمین في البلاد.

«إع»