«الشؤون»: إلزام الجمعيات بشراء 75% من احتياجاتها من المنتج الزراعي المحلي بهامش ربح 10%

19 مارس 2020 || أصدرت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل قرارا بشأن دعم ترویج المنتج الزراعي المحلي بالجمعیات التعاونیة.

وأوضحت العقیل في تصریح صحفي الیوم أنه یتم بموجب ھذا القرار تلتزم الجمعيات بشراء 75% من احتياجاتها من المنتجات الزراعیة من المنتج الزراعي المحلي.

كما تم تحديد ھامش ربح ثابت على كل المنتجات الزراعیة بنسبة 10 في المئة وتلتزم الجمعيات كذلك بسداد مستحقات الموردین خلال مدة لا تتجاوز 15 یوما من تاریخ التورید.

ونضمن القرارتشكیل لجنة علیا في وزارة الشؤون الاجتماعیة تعنى بھذا الأمر وتقوم باتخاذ كل التدابیر الممكنة لحمایة ودعم تسویق المنتج المحلي الزراعي بالجمعیات التعاونیة.

وأضافت أن اللجنة ستعنى كذلك بتحدید حجم استھلاك ھذه المنتجات في كل جمعیة ومتابعة الجمعیات بتطبیق أحكام القرار واقتراح الإجراءات القانونیة اللازمة بحق الجمعیات غیر الملتزمة وتشكیل لجان فرعیة لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض في الجمعیات ودراسة الأسعار والكمیات المعروضة.

وبینت أنه سیتم تخصیص مساحة بالاسواق المركزیة والفروع المصغرة للجمعیات لعرض المنتجات الزراعیة الوطنیة المعتمدة لصالح الاتحاد الكویتي للمزارعین بمساحة لا تقل عن 30 في المئة من المساحات الاجمالیة المخصصة للخضار والفواكه بتلك الأسواق والفروع وللجمعیة استغلال بقیة تلك المساحات لعرض وترویج كل المنتجات الزراعیة المحلیة مھما كان منفذ التسویق المعتمد.

وأشارت إلى أن الجمعیة التعاونیة تقوم وفقا لھذا القرار بمخاطبة اتحاد المزارعین لتعیین مندوب كویتي الجنسیة ضمن كادر الجمعیة لحضور المزادات التي یقوم بھا یومیا.

ولفتت العقیل إلى أنه وفقا للقرار أیضا فإن على الجمعیات التعاونیة الالتزام بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات المحلیة الزراعیة وتتحمل قیمة التوالف وأن تضع «باركود» علیھا.

وأكدت أن المنتجات المحلیة معفیة من اشتراطات أو قیود الجمعیات على المنتجات الاخرى مع التزام الجمعیة بوضع لائحة أسعار للمنتجات الزراعیة المحلیة وتقوم یومیا بعمل مقارنة أسعار في عدد لا یقل عن ثلاث جمعیات تعاونیة وتزوید المراقب المالي بكشف معتمد.

وبینت العقیل أنه وفقا للقرار یقوم المراقب المالي بمتابعة تنفیذ أحكام القرار ویزود الادارة المختصة بالوزارة بتقریر شھري یتضمن المخالفات المرتكبة إن وجدت ویرفق كشفا بأسماء الموردین الذین تعاملت معھم اللجمعیة خلال الشھر وتحال تقاریر المراقبین الشھریة

الى اللجنة العلیا لاتخاذ اللازم.

«إع»