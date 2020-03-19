الناطق باسم الحكومة: استناف الدراسة بمراحل التعليم العام والعالي الحكومي والخاص في 4 اغسطس المقبل

19 مارس 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء وفق اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 فبرایر 2020 بشأن تعطیل الدراسة للمدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة والكلیات العسكریة ومراكز وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة على أن یتم البدء باستناف الدراسة بكل مراحل التعلیم العام والعالي الحكومي والخاص یوم الثلاثاء 4 اغسطس 2020 .

وقال المزرم خلال مؤتمر صحفي الذي عقد الیوم الخمیس للحدیث عن آخر المستجدات الحكومیة حول مكافحة فیروس كورونا المستجد إنه تم تكلیف وزارة التربیة والجھات المعنیة اعداد القرارات التنظییمیة والتفصیلیة لتطبیق ھذا القرار.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر أیضا مباشرة وزارة الصحة ووزارة الداخلیة والجھات المعنیة باتخاذ الاجرارءات المعنیة بتفعیل العقوبات التي تضمنتھا أحكام القانون رقم 8 لعام 1969 المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة واجراءات الحجر الصحي.

وأوضح أن المجلس قرر كذلك تكلیف وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة الأخرى بتوفیر رحلات شحن لاستیراد المواد الغذائیة والمواد الاساسیة التي تتطلب النقل الجوي وغیرھا.

وبین أنه تم كذلك تكلیف وزارة الدفاع بالتنسیق مع وزارة الصحة بتجھیز أرض المعارض بمنطقة مشرف كمستشفى میداني بالسرعة الممكنة لافتا إلى أن القرارات الحكومیة المتخذة في ھذا الإطار تأتي في إطار الوعي وتحمل المسؤولیة في العمل الجماعي لحمایة المجتمع من ھذا الوباء.

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