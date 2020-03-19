وزير التربية: استئناف دراسة الصف ال12 في 8 أغسطس وبقية المراحل 4 أكتوبر المقبل

19 مارس 2020 || أعلن وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي ان استئناف ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للصف ال 12 من المرحلة الثانویة سیكون في 8 أغسطس المقبل فیما تستأنف بقیة المراحل الدراسیة حتى الصف ال 11 في 4 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة الوزیر الحربي خلال مؤتمر صحفي الذي عقد الیوم الخمیس للحدیث عن آخر المستجدات الحكومیة حول مكافحة فیروس كورونا المستجد.

وقال الحربي إن استئناف الدوام للھیئة الإداریة والتعلیمیة في المرحلة الثانویة سیكون في 4 أغسطس المقبل وذلك لتجھیز المدارس مضیفا أنه سیتم استئناف الدراسة لطلبة الصف ال 12 في 8 من الشھر ذاته لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني وذلك لمدة 5 او 6 أسابیع وفق مناھج معدلة وملائمة للظروف التي تمر بھا البلاد على أن یبدأ العام الدراسي الجدید في شھر دیسمبر المقبل.

وأكد حرص «التربیة» الكبیر على الصف ال 12 باعتبار أن عدد الطلبة یصل الى 38 ألف طالب وطالبة بالقول “قضیة الصف ال 12 تؤرقنا بشكل كبیر ولا أخفي ھذا الھاجس حیث أخذنا وقتا لدراسته”.

وذكر أن استئناف الدوام للھیئة الإداریة والتعلیمیة للمراحل الدراسیة الأخرى سیكون بتاریخ 29 سبتمبر المقبل على أن تستأنف الدراسة لطلبة المراحل الدراسیة الأخرى من الصف الاول الابتدائي حتى الصف ال 11 في 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن قرار استئناف الدوام في 4 أغسطس المقبل له مبرر منطقي بالدرجة الأولى باعتباره جاء بناء على تقاریر السلطات الصحیة في البلاد وما تفضل به وزیر الصحة بأن الظروف الصحیة لن تكون ملائمة لمدة تصل الى 8 او 10 أسابیع مؤكدا “أن كل الخیارات ما زالت مفتوحة”.

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