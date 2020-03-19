الناطق باسم الحكومة: خيار حظر التجول قائم واتخاذه مرهون برأي السلطات الصحية

19 مارس 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن خیار حظر التجول قائم ومطروح لدى الحكومة واتخاذه مرھون برأي السلطات الصحیة في البلاد وعدم التزام المواطنین والمقیمین بسلسلة القرارات الحكومیة المتخذة للحد من التجمعات.

جاء ذلك في كلمة المزرم خلال مؤتمر صحفي الذي عقد الیوم الخمیس للحدیث عن آخر المستجدات الحكومیة حول مكافحة فیروس كورونا المستجد.

وبین المزرم إنه تم البدء بمناقشة ھذا الخیار وجاري دراسة كل جوانبه واتخاذه مرتبط بشكل رئیسي برأي السلطات الصحیة ومدى انتشار الفیروس في البلاد مؤكدا أن الحكومة جادة في اتخاذ كل الخطوات الاحترازیة لمواجھة انتشار الفیروس اذ أصدرت قرارات “جریئة” منذ بدایة الازمة وسبقت عدة دول في خطواتھا بھذا الخصوص.

ودعا الى تجاوب كل المواطنین والمقیمین مع القرارات الحكومیة والتعاون معھا مشددا على “ضرورة الالتزام بعدم التجمع حتى لا یساھم ذلك في انتشار الفیروس وتحوله الى بؤرة”.

وقال المزرم إن مجلس الوزراء قرر تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء وفق اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 فبرایر 2020 بشأن تعطیل الدراسة للمدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة والكلیات العسكریة ومراكز وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة على أن یتم البدء باستناف الدراسة بكل مراحل التعلیم العام والعالي الحكومي والخاص یوم الثلاثاء 4 اغسطس 2020 .

واضاف انه تم تكلیف وزارة التربیة والجھات المعنیة اعداد القرارات التنظییمیة والتفصیلیة لتطبیق ھذا القرار.

وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرر أیضا مباشرة وزارة الصحة ووزارة الداخلیة والجھات المعنیة باتخاذ الاجرارءات المعنیة بتفعیل العقوبات التي تضمنتھا أحكام القانون رقم 8 لعام 1969 المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة واجراءات الحجر الصحي.

كما قررالمجلس كذلك تكلیف وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة الأخرى بتوفیر رحلات شحن لاستیراد المواد الغذائیة والمواد الاساسیة التي تتطلب النقل الجوي وغیرھا.

وبین أنه تم كذلك تكلیف وزارة الدفاع بالتنسیق مع وزارة الصحة بتجھیز أرض المعارض بمنطقة مشرف كمستشفى میداني بالسرعة الممكنة لافتا إلى أن القرارات الحكومیة المتخذة في ھذا الإطار تأتي في إطار الوعي وتحمل المسؤولیة في العمل الجماعي لحمایة المجتمع من ھذا الوباء.

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