إعادة خدمة المياه وعدم قطعها عن جميع العملاء

19 مارس 2020 || وجه وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل الیوم الخمیس بإعادة خدمة المیاه لجمیع العملاء الذین تم قطع الخدمة عنھم وعدم قطع خدمة المیاه عن أي عمیل.

وأوضح الفاضل في تغریدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تویتر» أن ھذا الإجراء یأتي تماشیا مع الأوضاع الاستثنائیة

التي تمر بھا البلاد وما تتخذه الإجھزة الحكومیة من إجراءات في ھذا الإطار.

«كزنا»«إع».