وزارة الصحة : 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين الى 159 حالة تم شفاء 22 منها

20 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 11 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «خلال ال 24 ساعة الماضیة في الكویت لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات ھي عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة منھا تسع حالات لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لسیدة مقیمة من الجنسیة اللبنانیة أما الحالة الأخیرة فھي مرتبطة بالسفر إلى سویسرا وھي لمواطن كویتي.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاءأربع حالات من مرض فیروس «كورونا» لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 22 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 137 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا خمس حالات منھا حالتان مستقرتان وثلاث حرجة في حین بلغ عدد المسوحات المخبریة 15277 مسحة.

وتدعو وزارة الصحة المواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء وتوصیات وقرارات وزارةالصحة والجھات الرسمیة في الدولة التي تھدف لاحتواء انتشار مرض فیروس كورونا والقضاء علیھ كما توصي بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقایة من المرض ومتابعة الحسابات الرسمیة المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات سائلة الله تعالى الشفاء والسلامة للجمیع.