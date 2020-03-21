«الصحة»: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

21 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم السبت تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة في البلاد لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لـ إن الحالات ھي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة «وھي لمواطن كویتي» وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة «ثلاث منھا لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة اللبنانیة».

وأضاف السند أن ھناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سویسرا «وھي لمواطن كویتي ومقیم من الجنسیة اللبنانیة ومقیم من الجنسیة الصومالیة» وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمھوریة مصر العربیة «وھي لمواطن كویتي».

وذكر أن ھناك ثماني حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة «منھا أربع حالات لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة وحالتان لسیدتین من العمالة المنزلیة من الجنسیة الفلبینیة وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة المصریة» لیرتفع بذلك مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكویت إلى 176 حالة.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء خمس حالات مصابة بمرض فیروس كورونا لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 27 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة.

أما الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 5 حالات منھا حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة فیما بلغ عدد المسوحات المخبریة 16038 مسحة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي المؤسسي 584 شخصًا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات المخبریة من الفیروس.

وتجدد وزارة الصحة الدعوة للمواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة وإتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بین المخالطین واحتواء انتشار مرض فیروس كورونا والقضاء علیه.