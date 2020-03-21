«الأشغال» تجهز مساكن مؤقتة لعمالة وزارة الصحة الوافدة لتجنب اختلاطهم بالآخرين

21 مارس 2020 || أعلنت وزارة الأشغال العامة الكویتیة الیوم السبت عن تخصیص مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة الخاصة بشركات الخدمات المتعاقدة مع وزارة الصحة والبالغ عددھم نحو 25 ألف موظف لضمان عدم مخالطتھم مع الآخرین وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19.

« وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المھندس عبدالله العجمي إنه تم الاتفاق في اجتماع تنسیقي جمع المسؤولین في وزارتي الصحة و«الأشغال» لبحث تطورات الفیروس على تخصیص المباني التي تقوم «الاشغال» بالإشراف علیھا لتجھیزھا لھذا الغرض.

وأضاف العجمي أنھ سیتم عمل زیارة میدانیة للمباني المخصصة لھذا الغرض لتحدید الاحتیاجات اللازمة لتوفیرھا لتكون ملائمة لسكن ھذه العمالة وتطبیق الاجراءات الوقائیة المقترحة للحد من انتشار الفیروس.