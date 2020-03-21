وزير التجارة: المخزون الاستراتيجي آمن وندعو الجميع لعدم تكديس المواد الغذائية

22 مارس 2020 || قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس السبت إن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير داعيا الجميع إلى عدم تكديس المواد الغذائية لاسيما أن هناك تنسيقا مع الموردين ولدينا كافة الاستعدادات ولا داعي للهلع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في قصر السيف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف أننا “نراهن على وعي المواطن وإن لم تلتزم القلة القليلة سنضع سقفا”