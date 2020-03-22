وزير الخارجية: تحصين النظام الصحي المحلي من «كورونا» يسرع عودة مواطنينا الموجودين في الخارج

22 مارس 2020 || قال وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء السبت إن تحصین النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» یسھم في تسریع عودة المواطنین الموجودین خارج البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الشیخ أحمد الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد اللیلة الماضیة في قصر السیف بعد انتھاء جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات المعنیة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19».

وأضاف أنه “كلما تعززت المنظومة الصحیة في البلاد وتم القیام بكل ما من شأنه الحفاظ علیھا من الضعف فإن ذلك سیساعد ویعجل من عودة المواطنین في الخارج وھذه الرسالة موجھة للمواطنین والمقیمین داخل الكویت”.

وطمأن أولیاء أمور الطلبة المبتعثین خارج الكویت بجاھزیة خطة الاجلاء للتنفیذ وذلك كله یعتمد على وضع المنظومة الصحیة في الداخل واطمئنان السلطات الصحیة على تقییم الوضع الصحي داعیا الجمیع إلى تحمل المسؤولیة الوطنیة والمجتمعیة بأخذ الأمور بمحمل الجد.

وشرح أن “عملیة الإجلاء تشمل ثلاث خطط وھي «آنیة» وأخرى متوسطة الامد وأخیرة بعیدة الأمد”.

وأوضح أن “الخطة الآنیة ستتم بحلول نھایة شھر مارس الحالي وتتضمن فئات عدة ممن تنطبق علیھم الشروط للعودة إلى البلاد بما یتوافق مع المعاییر الصحیة العالمیة والمعاییر الصحیة المتوافرة في البلاد”.

وأفاد أن “الأولویة في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحیة حرجة وكبار السن والقاصر وذوي الإعاقة”.

وردا على سؤال حول جاھزیة الجھات الحكومیة المعنیة بخطة الإجلاء قال الشیخ احمد الناصر إن وزارة الخارجیة تعمل بالتعاون والتنسیق مع جھات حكومیة عدة بإنھاء كافة الاستعدادات لتنفیذ الخطة بمجرد موافقة السلطات الصحیة.

وأشار إلى أن وزارات التعلیم العالي والصحة والدفاع والداخلیة والإدارة العامة للطیران المدني وشركة الخطوط الجویة الكویتیة جمیعھا تقوم بالتنسیق فیما بینھا لتنفیذ خطة الإجلاء.

وبسؤاله عن وجود تنسیق بین «الخارجیة» ووزارة الشؤون الاجتماعیة لإرسال معونات غذائیة ومستلزمات وقائیة للمواطنین خارج الكویت قال إن «الخارجیة» عقدت اجتماعات مع مسؤولي «الشؤون» وممثلي جمعیات النفع العام والمؤسسات الخیریة في البلاد حیث أبدوا استعدادھم لإیصال أی مساعدات او مستلزمات لھؤلاء المواطنین.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدیر لكافة الجمعیات النفع العام والمؤسسات الخیریة والمتطوعین على ھذه “الفزعة الكویتیة” من اجل مساعدة المواطنین في الخارج.