وزير الصحة: شفاء 3 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 30 حالة شفاء

22 مارس 2020 || أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد عن شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» ھم مواطن ومواطنة كویتیان والثالثة مقیمة إسبانیة لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لـ إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.