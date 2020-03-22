الكندري يشيد بجهود العاملين بوزارة الصحة والمتطوعين لمواجهة «كورونا»

22 مارس 2020 || ثمن النائب عبدالله الكندري الدور الرائع لوزارة الصحة ممثلة في الكادر الطبي والهيئة التمريضية إضافة إلى الجمعيات التعاونية وكل من عمل في المجال التطوعي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه أجرى فحصاً طبياً عن فيروس كورونا استعدادا لجلسة بعد غد الثلاثاء، لافتاً إلى أن هذا الفحص يأتي وفقاً لإجراءات الصحة العالمية وما اصدرته وزارة الصحة الكويتية من قرارات وإجراءات احترازية لتجنب تفشي الوباء.

وأوضح أن الجلسة المقبلة هي من اجل اقرار القوانين اللازمة التي نحتاجها في الفترة القادمة واستكمال ودعم مسيرة من هم بالصف الاول لمواجهة هذا المرض.

وتمنى الكندري تفادي هذه الأزمة وحصر المرض، وعودة البلد لوضعه الطبيعي ومباشرة العمل فيه كما كان وأفضل.

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