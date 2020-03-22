«الصحة» : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية

22 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الأحد عن تسجیل 12 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19» خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي الـ20 لوزارة الصحة إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة منھا أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة «مواطنتان كویتیتان ومقیمتان فلبینیتان» أما الحالة الخامسة فھي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمھوریة مصر العربیة وھي لمواطنة كویتیة.

وأضاف السند أن الحالة السادسة ھي مرتبطة بالسفر إلى البرازیل وھي لمواطنة كویتیة أما بقیة الحالات فسیتم الكشف عن تفاصیلھا لاحقا لورود خبر إصابتھا بالفیروس قبل دقائق قلیلة من عقد المؤتمر الصحفي.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم عن شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض فیروس كورونا لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 30 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 158 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 5 حالات ھي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي 593 شخصا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات المخبریة من الفیروس.

من جانب آخر أكد السند أنه مازال هناك متسع من الوقت لإحداث الكثير من التغيير في العالم سواء لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعدد الإصابات أو لإسراع وتيرة الجهود المبذولة من كل فرد في المجتمع.

وركز السند في المؤتمر الصحفي اليوم على ثلاث نقاط بهذا الشأن أولاها وفق ما أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري تتعلق بالكثير من التدابير التي يمكن اتخاذها لاحتواء المرض لاسيما تدابير الاحتواء المتبعة وتشمل الكشف المبكر والعلاج والعزل وكل ذلك يحدث في أوقات مبكرة.

وقال إن النقطة الثانية هي تتبع المخالطين وهو ما تقوم به برامج الترصد والتتبع بوزارة الصحة والنقطة الثالثة هي المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق كل فرد في المجتمع ولا يوجد أي شخص مستثنى من هذه المسؤولية.

ولفت إلى أنه “لدينا أيضا متسع من الوقت كي نفهم هذا الفيروس الجديد ولنعرف أفضل طرق الوقاية منه ومتابعة نشاطاته لاسيما طرق انتشاره بالتالي ستكون هناك الكثير من القرارات الجريئة التي تحد من نشاطه ولعل ذلك ما رأيناه جليا في القرارات الأخيرة التي اتخذت من مجلس الوزراء للحفاظ على الأمن الصحي لبلاد وإحكام السيطرة على انتشار الفيروس”.

وعن الكويت أفاد بتسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كوروناالمستجد «كوفيد 19» خلال ال 24 ساعة الماضية في البلاد ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة وتتوزع على خمس حالات مخالطة منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة «مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان» أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف السند أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم عن شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 30 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا وصل إلى 158 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات هي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة في حين بلغ عدد المسوحات التي جرى أخذها خلال الفترة الماضية 16585 مسحة مخبرية.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العددالإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 593 شخصا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.

وجدد السند دعوة وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.

وعن الأرقام عالميا ذكر وفقا لآخر تقارير لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ست دول انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت اصابات مسجلة مؤكدة لديها ليبلغ إجمالي الدول 184 دولة حول العالم ثبتت لديها إصابات والتي تواجه بأنظمتها الصحية هذه الجائحة وتتعامل مع هذا الوباء العالمي.

وأشار إلى أن عدد الحالات خارج الصين أصبح مضاعفا للحالات المسجلة داخل الصين التي بلغت 81 ألف حالة أو تزيد قليلا في حين تجاوز العدد خارج الصين 195 ألف حالة مبينا أن العالم يعاني الآن وجود 276 ألف حالة في 184 دولة موزعة على الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

وعن إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت قال السند إن عدد الحالات فيه فاق 23 ألف حالة موزعة على 19 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم وبالنسبة لحالات الشفاء في الإقليم فقد فاقت 7989 حالة أما عالميا فقد زادت على 91 ألف حالة.

وتجدد وزارة الصحة الدعوة للمواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة وإتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بین المخالطین واحتواء انتشار مرض فیروس كورونا والقضاء علیه.