«التشريعية» تحيل «حقوق المتقاضين» إلى المجلس.. وتغليظ عقوبات نشر الأوبئة إلى «الصحية»

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم اجتماعًا لمناقشة اقتراحين بقانونين أحدهما في شأن تغليظ العقوبات على نشر الأوبئة والآخر يتعلق بمصالح المواطنين والمقيمين المتقاضين.

وطالب رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة، النواب بضرورة حضور جلسة بعد غد الثلاثاء لإقرار القوانين الخاصة بتعديل القانون رقم ١٩٦٩/٨ وتغليظ العقوبات على نشر الأوبئة.

وأضاف الشطي أن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانونيين أحدهما سيحال إلى اللجنة الصحية والآخر اختصاص أصيل للجنة سيحال للمجلس ويناقش في جلسة الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن الاقتراح الأول مقدم من عدد من النواب بشأن قانون رقم ٨ لسنه ١٩٦٩ بشأن الاحتياطيات الصحية الوقائية للأمراض السارية.

وقال إن القانون تمت مناقشته في اللجنة وكان هناك بعض ملاحظات من قبل النواب، مشيرًا إلى أن التقرير سيحال إلى اللجنة الصحية التي ستجتمع غدًا لرفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته على جدول أعمال الجلسة القادمة.

ولفت الشطي إلى أن اللجنة الصحية لديها مشروع بقانون مقدم من الحكومة وهو اختصاص أصيل لها يتعلق بتغليظ العقوبات على نشر الأوبئة.

وبين أن الاقتراح الثاني يتعلق بمصالح المواطنين والمقيمين المتقاضين نظرًا لانتهاء مواعيد الطعن وبمد الإجازة أسبوعين ستنتهي كل المواعيد، مؤكدًا أن هذا يأتي حرصًا على حقوق المتقاضين.

وأكد أن اللجنة ارتأت أن هذا الاقتراح عاجل ويجب أن يصدر تشريع عاجل بشأنه ويعالج الثغرة الموجودة، لافتًا إلى تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوجود ١٥ ألف طعن في أروقة المحاكم وأن هناك استحالة لقيد هذه الطعون والشكاوى والتظلمات في المحاكم وفي الجداول.

وأكد عدم قدرة أجهزة الدولة على حل هذه القضايا، لافتًا إلى أن النواب قدموا اقتراحًا بقانون وكان هناك وجهات نظر من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وأجمعت اللجنة على نص الاقتراح الذي يجمع فكرة تأييد وحفظ الحقوق وهو كالآتي ” في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن او للسلم العام أو المصلحة العليا العامة لا تحتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين السارية أو اللوائح على أن يستأنف العمل بها في أول أيام العمل الرسمي كما يقرره مجلس الوزراء”.

وطالب الشطي بضرورة أن تكون هناك أغلبية خاصة لحضور الجلسة لكي يتم سريان هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢، مؤكدًا أن اللجنة التشريعية بإحالة هذا الاقتراح ستحفظ حقوق المتقاضين.