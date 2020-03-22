المطيري: نتطلع إلى قرار حكومي بتأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر

22 مارس 2020 || قال النائب ماجد المطيري إنه أجرى الفحص الخاص بفيروس «كورونا» وذلك التزامًا بتعليمات وزارة الصحة كإجراء احترازي قبل جلسة الثلاثاء منوهًا إلى ضرورة أن يكون النواب قدوة في الالتزام بالتعليمات .

وقال المطيري إنه بعدما أعلن مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تهدف إلى تطويق الفيروس نتطلع إلى أن تعلن الحكومة في اجتماعها غدًا تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والتجاريه للموظفين والمتقاعدين لمدة 6 أشهر لأننا نعيش ظروفًا استثنائية والقرارات يجب أن تكون استثنائية وتعفي المواطنين من فواتير الكهرباء والماء ومنح المواطنين تموينًا مجانيًّا واتخاذ تدابير لتعويض صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالب المطيري بيت الزكاة بتقديم مساعدات شهرية للأسر المحتاجة والمتعففة وتوزيع سلات غذائية على المحتاجين وأصحاب الأجرة اليومية، داعيًا أهل الخير من ملاك العقار والمباني والبيوت بالوقوف مع إخوتنا البدون وإعفاء المستأجرين من دفع الإيجار.