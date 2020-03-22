عبدالله الكندري يشيد بجهود العاملين بوزارة الصحة والمتطوعين لمواجهة «كورونا»

22 مارس 2020 || ثمن النائب عبدالله الكندري الدور الرائع لوزارة الصحة ممثلة بالكادر الطبي والهيئة التمريضية إضافة إلى الجمعيات التعاونية وكل من عمل في المجال التطوعي لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه أجرى فحصًا طبيًا عن فيروس «كورونا» استعدادًا لجلسة بعد غد الثلاثاء، لافتًا إلى أن هذا الفحص يأتي وفقًا لإجراءات الصحة العالمية وما أصدرته وزارة الصحة الكويتية من قرارات وإجراءات احترازية لتجنب تفشي الوباء.

وأوضح أن الجلسة المقبلة هي من أجل إقرار القوانين اللازمة التي نحتاج إليها في الفترة القادمة واستكمال ودعم مسيرة من هم بالصف الأول لمواجهة هذا المرض.

وتمنى الكندري تفادي هذه الأزمة وحصر المرض، وعودة البلد إلى وضعه الطبيعي ومباشرة العمل فيه كما كان وأفضل.

«ع.

إ»