«الصحية» توافق على تغليظ عقوبة من يخالف قرارات السلطات الصحية



أحالت تعديل القانون إلى المجلس للتصويت عليه على جلسة الثلاثاء

22 مارس 2020 || وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها بحضور وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراحات النيابية بتعديل المادة رقم 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن اللجنة انتهت إلى استبدال المادة رقم 17 بالنص التالي:1- كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفة للقرارات والتدابير المنوه بها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر.

وأوضح حماد أن التقرير تم رفعه إلى مجلس الأمة تمهيدًا للتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء.

«ع.

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