وزير الخارجية: نولي أهمية لمساهمة اتحادات الطلبة في الخارج بنشر التوعية بين طلبتنا بتداعيات «كورونا»

22 مارس 2020 || استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مقر ديوان عام الوزارة صباح اليوم الأحد رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت المهندس فلاح العجمي.

وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية أن الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد جدد خلال اللقاء الأهمية التي توليها الوزارة حيال مساهمة اتحادات الطلبة في الخارج في نشر التوعية لأبناء الكويت الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج تجاه تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشاد بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الوطني للطلبة ومساهمته في دعم الاتحادات الكويتية بالخارج كما حث على أهمية تعاونهم مع البعثات الدبلوماسية الكويتية في نشر التوعية تجاه الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة وتعزيزها للرقابة الصحية واتباعها للضوابط اللازمة لمواجهة هذه الكارثة الصحية حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

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