الغانم: تلقيت دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير يوم غد

22 مارس 2020 || كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تلقيه دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح غد برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مبينًا أن هذا الاجتماع فرصة للاستماع إلى توجيهات سموه.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” هذا الأمر ليس بغريب ولا مستغرب على ربان السفينة حضرة صاحب السمو الذي عودنا دائمًا في الأحداث المهمة أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء وعندما يترأسها سمو الأمير تكون بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس المجلس وأفراد الحكومة للاستماع إلى توجيهات سموه”.

وذكر الغانم ” كما عرفت بأن هناك بعض القرارات المهمة التي ستصدر عن هذا الاجتماع”.

وبشأن جلسة يوم الثلاثاء قال الغانم إنها جلسة عادية ستعقد لإقرار القوانين المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، معربًا عن شكره لأعضاء اللجنتين التشريعية والصحية وموظفي الأمانة العامة وأعضاء المكتب الفني على تواجدهم اليوم لإنهاء التشريعات التي طلبتها الحكومة.

وأضاف الغانم” أنهما قانونان أحدهما يتعلق بتعديل قانون الصحة والإجراءات الوقائية، وهو عبارة عن مشروع بقانون بالإضافة إلى اقتراحين بقانونين مقدمين من مجموعة من النواب”.

وأوضح الغانم أن ” اللجنة الصحية ستعقد اجتماعها بعد قليل أو قد تكون بدأت، وصباح هذا اليوم اللجنة التشريعية انتهت من الموافقة على قانون فيما يتعلق بالمواعيد القضائية بصفتها لجنة اختصاص، ووافقت على القوانين المتعلقة بتعديل قوانين الصحة من الناحية الدستورية والقانونية”.

وأشار الغانم إلى وجود توافق نيابي لتأجيل كافة البنود في جلسة الثلاثاء ما عدا البنود التي لا يمكن تأجيلها والاكتفاء بالقوانين المتعلقة بـ«كورونا».

وأضاف الغانم ” نحترم ونطبق كل إرشادات وإجراءات السلطات الصحية في البلاد، وأشكر النواب وموظفي الأمانة العامة والإعلاميين والجميع ممن طلب منهم بإجراء الفحوصات اليوم”.

وحول قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجول قال الغانم” هذه قرارات تصدر من السلطات المختصة ولسنا فنيين حتى نقيمها، لكن بالتأكيد في بداية التطبيق ستكون هناك بعض الثغرات وبعض المشاكل”.

ودعا الغانم المواطنين والمقيمين إلى التعاون وتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مصلحة الجميع وحتى يتم التحكم والسيطرة على الوضع في الداخل تمهيدًا لإدخال الكويتيين الموجودين في الخارج الذين ينتظر عودتهم بأسرع وقت ممكن.