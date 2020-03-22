عبدالصمد: لدينا وفرة مالية بالميزانية يمكنها تغطية متطلبات المرحلة الحالية

22 مارس 2020 || أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن هناك وفرة مالية فائضة في الميزانية يمكنها تغطية كافة الاحتياجات والمتطلبات في المرحلة الحالية.

وقال عبدالصمد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هناك توافقًا وتعاونًا تامين بين مجلس الأمة والحكومة، مؤكدًا أن كل الإجراءات الحكومية مدعومة من المجلس من بداية الأزمة إلى نهايتها وأن هناك نوعًا من الانسجام والتوافق فيما بين السلطتين.

ولفت إلى أن هناك تساؤلًا بشأن عدم إدراج قانون اعتماد إضافي للميزانية في الجلسة القادمة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن أسعار النفط انخفضت في الشهرين الأخيرين ولكن ما قبل ذلك كان السعر مرتفعًا وأن المعدل العام لسعر البرميل سيكون 61 دولارًا وبالتالي فإن العجز سينخفض في الميزانية الحالية.

وأوضح أنه في حال وجود وفرة فإن الوزارات ستصرف منها وإذا لم يكن كذلك فيجب الاعتماد على ميزانية وزارة المالية «الحسابات العامة».

وأشار إلى أن هناك وفرة مالية حالية لأن المصروفات الفعلية في نهاية شهر فبراير هي 16 مليار دينار وأن الميزانية مخصص لها 22 مليارًا ومن الممكن أن يزيد الصرف على الوزارات، مؤكدًا أننا لن نصل إلى السقف المخصص للميزانية وهي 22 مليار دينار.

وبين أن الميزانية الحالية ستنتهي بعد أسبوع والميزانية الجديدة لا تحتاج إلى مشروع بقانون وذلك لأن الميزانية الجديدة 2021/2020 تدرس الآن في لجنة الميزانيات.

ولفت إلى أنه من الناحية الدستورية فإن لجنة الميزانيات بالاتفاق مع الحكومة من الممكن أن تزيد الميزانية وتجعلها 23 مليار دينار دون الحاجة لإصدار قانون.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات بشأن فترة الفراغ فيما بين الميزانيتين الحالية والقادمة، مؤكدًا أن هذه الفترة مغطاة دستوريًّا لحسن اعتماد الميزانية القادمة ويمكن الصرف منها وكأنها ميزانية حالية ولا حاجة إلى أي مشروع قانون أو اعتماد تكميلي أو إضافي.

وكشف عبدالصمد عن أن مجلس الوزراء يدرس الآن عددًا من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالميزانية، مشيرًا إلى أن قضية الاقتصاد لها دراسة متأنية وحتمًا سيكون هناك تأثيرات سلبية، لافتًا إلى أن اللجنة المالية تدرس أيضًا انعكاس هذه الأزمة على الاقتصاد الكويتي.

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