وزيرة الأشغال: مساهمات الأفراد والقطاع الخاص تعزز المواطنة والمسؤولية المجتمعية

22 مارس 2020 || أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن مساهمات الأفراد والقطاع الخاص تعتبر تعزيزا لدور المواطنة والمسؤولية المجتمعية في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزيرة الفارس لوكالة الأنباء الكويتية بهذا الشأن إنها ترأست اللجنة التنسيقية لوضع آلية تنظيم قبول المساهمات المقدمة من الأفراد والقطاع الخاص والتي شكلها مجلس الوزراء الكويتي وبدأت عقد اجتماعها اليوم الأحد وهدفها الرئيسي وضع آلية قبول المساهمات التي يتقدم بها الأفراد والقطاع الخاص لدعم الخدمات المطلوبة من الجهات الحكومية.

وأوضحت أنه تم بحث سبل الاستفادة من هذه المساهمات وتوجيهها السريع والمناسب في سبيل تعزيز منظومة الخدمات الحكومية في الفترة الحالية.

وذكرت أن توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة ووضع آلية عملها أتت بعدما تلمست الحكومة حجم المشاركة الشعبية السخية من المواطنين والقطاع الخاص لدعم جهود الدولة وتوجهاتها للمضي في إجراءاتها لاحتواء خطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت الوزيرة الفارس إنه في هذه المرحلة يأتي التعاون بين القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة الرسمية في تناغم يجسد صورة وطنية مميزة تستحق الثناء.

وبينت أن اللجنة المشكلة تضم وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والماء و«الدولة لشؤون البلدية» والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإعلام.

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