«الداخلية» تدعو الجميع إلى الالتزام بفرض حظر التجول الجزئي»

22 مارس 2020 || دعت وزارة الداخلية اليوم الأحد الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي في البلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي في كل مناطق دولة الكويت اعتبارا من اليوم من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا حتى إشعار آخر.

وأضافت أن القرار يأتي نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» واستنادا لإجراءات مجلس الوزراء وقانون الصحة الوقائية والأمراض السارية رقم 8 لسنة 1969 وقانون الدفاع المدني رقم 21 لسنة 1979 وقرار وزير الصحة رقم 64 لسنة 2020.

«ع.

إ»