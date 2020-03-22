«البلدية»: السماح ل17 نشاطا بالعمل من الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا منها 12 محلا و5 حرف صناعية

22 مارس 2020 || أصدرت بلدية الكويت اليوم الأحد قرار يسمح ل17 نشاطا منها 12 محلا وخمس حرف صناعية بمزاولة أعمالهم من الساعة الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات من وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت بلدية الكويت في بيان صحفي أنها أصدرت اليوم قرارا آخر ينص على “اغلاق جميع المعارض والمجمعات التجارية والمحلات والاسواق المركزية أبوابها أمام الجهمور والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الالكترونية”.

وأضافت أنه يستثنى من هذا القرار المحلات التالية “الاسواق والمواد الغذائية والتموينية بمختلف انواعها وانشطتها والمصبغة والغسيل والكوي والتصليح والصيانة بكافة انشطتها وتصليح وصيانة السيارات وقطع الغيار بمختلف انواعها والصرافة والصيدليات والمطاعم بمختلف أنواعها والنظارات والمكاتب الادارية وأفرع الغاز ولوازم العائلة في الجمعيات التعاونية والاعلاف”.

وذكر البيان أن بلدية الكويت تسمح للانشطة الصناعية والحرفية التي لديها ترخيص منشأة أو حرفة صناعية من الهيئة العامة للصناعة ذات الصلة بفتح منشآتها وانتاج المواد الغذائية والبتروكيمياويات والغازات والبلاستيك والكرتون والاوراق مضيفة “أما باقي الانشطة فيسمح لهم بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة”.

وأفاد أن البلدية حددت ساعات العمل للمحلات والحرف للانشطة ال 17 بحيث تبدأ من الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا داعيا بالوقت نفسه هذه المحلات والحرف عند مزاولة عملها الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتنطبق عليه العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

ونقل البيان عن الوزير الجاسم دعوته أصحاب هذه المحلات والحرف الالتزام بهذه التعليمات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية مؤكدا في الوقت ذاته أن فرق البلدية في جميع المحافظات تواصل عملها ليلا ونهارا في رصد اي تجاوزات لهذه القرارات الادارية.

وجدد الجاسم التأكيد على ضرورة عدم التجمعات خلال فترة السماح بالعمل بالنسبة للأنشطة المسموح لها خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا موضحا أن أي تجمعات تحدث سواء في المحلات أو غيرها سيتم فورا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل أشار البيان إلى أنه بناء على توجيهات السلطات صحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد «كوفيد – 19» وحفاظا على الصحة العامة أصدرت بلدية الكويت اليوم تعميما على ادارة الجنائز في البلدية ينص على ان تكون “اوقات الدفن مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا ويكون دفن الجنائر بعد وصولها وتجهيزها مباشرة ويمنع منعا باتا الصعود مع الجنازة في سيارة نقل الموتى وفتح الابواب الرئيسية فقط للمقابر”.

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