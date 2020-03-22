وزير الداخلية: مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإصدار التصاريح الأمنية

22 مارس 2020 || أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة الدفاع المدني أنس الصالح على أبنائه من منتسبي المؤسسة الأمنية مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في اصدار التصاريح الأمنية مع العمل على تذليل كل المعوقات أمامهم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة اليوم الأحد عقب جولة تفقدية للوزير الصالح قام بها لمركز إصدار التصاريح الأمنية بمنطقة العدان يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من القيادات الأمنية.

وأشار الصالح إلى أن المراكز بالجاهزية التامة والاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات طوارئ معربا عن شكره لتكاتف الجميع في مواجهة هذا الظرف التي تمر به البلاد.

واستمع من القائمين على مركز إصدار التصاريح الأمنية للضوابط والشروط الموضوعة للافراد المسموح لهم بالسير أثناء فترة الحظر الجزئي كما اطلع على آلية سير العمل لاستخراج تلك التصاريح.

وتم خلال الجولة استعراض جميع الإجراءات التي تم اتخاذها للتسهيل والتسيير على المواطنين والمقيمين في السير أثناء فترة حظر التجول الجزئي كما قام الصالح بزيارة وحدة الإعلام الأمني الخاصة بتصاريح الأجهزة الإعلامية.

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