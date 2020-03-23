«الصحة»: إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

23 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم تسجیل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي الحادي والعشرين لوزارة الصحة إن ھذه الحالة ھي لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة وبذلك یرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 189 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الصحیة أصبح 159 في حین بقي عدد حالات الشفاء عند 30 حالة وكذلك بقي عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة عند خمس حالات ھي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي 702 شخص وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات المخبریة من الفیروس.

وتجدد وزارة الصحة الدعوة للمواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة واتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بین المخالطین واحتواء انتشار مرض فیروس كورونا والقضاء علیه.

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