فحص احترازي لأعضاء وأمانة مجلس الأمة قبل جلسة مناقشة القوانين اللازمة لمكافحة «كورونا»

22 مارس 2020 || أجرت وزارة الصحة اليوم الأحد فحص «مسحة» فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» لأعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس في عيادة مجلس الأمة استعدادًا لجلسة مناقشة القوانين اللازمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء.

وحضر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والطاقم الطبي للوزارة في خطوة تأتي حرصًا منهم على صحة وسلامة حضور الجلسة المقرر عقدها والتزامًا من مجلس الأمة بالتعليمات والإجراءات والإرشادات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد وجه الدعوة إلى عقد الجلسة بعد غد الثلاثاء لمناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين الطارئة وإقرارها لمساعدة الحكومة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاربة هذا الوباء.

«ع.

إ»