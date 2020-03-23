«البلدية»: السماح لـ17 نشاطًا بالعمل من الخامسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا منها 12 محلًّا و5 حرف صناعية

22 مارس 2020 || أصدرت بلدية الكويت اليوم الأحد قرارًا يسمح لـ17 نشاطًا منها 12 محلًّا وخمس حرف صناعية بمزاولة أعمالهم من الساعة الخامسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات من وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم وتطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت بلدية الكويت في بيان صحفي أنها أصدرت اليوم قرارًا آخر ينص على “إغلاق جميع المعارض والمجمعات التجارية والمحلات والأسواق المركزية أبوابها أمام الجهمور والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية”.

وأضافت أنه يستثنى من هذا القرار المحلات التالية “الأسواق والمواد الغذائية والتموينية بمختلف أنواعها وأنشطتها والمصبغة والغسيل والكوي والتصليح والصيانة بكافة أنشطتها وتصليح وصيانة السيارات وقطع الغيار بمختلف أنواعها والصرافة والصيدليات والمطاعم بمختلف أنواعها والنظارات والمكاتب الإدارية وأفرع الغاز ولوازم العائلة في الجمعيات التعاونية والأعلاف”.

وذكر البيان أن بلدية الكويت تسمح للأنشطة الصناعية والحرفية التي لديها ترخيص منشأة أو حرفة صناعية من الهيئة العامة للصناعة ذات الصلة بفتح منشآتها وإنتاج المواد الغذائية والبتروكيمياويات والغازات والبلاستيك والكرتون والأوراق مضيفة “أما باقي الأنشطة فيسمح لهم بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة”.

وأفاد أن البلدية حددت ساعات العمل للمحلات والحرف للأنشطة السبعة عشر بحيث تبدأ من الخامسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا داعيًا بالوقت نفسه هذه المحلات والحرف عند مزاولة عملها الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتنطبق عليه العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

ونقل البيان عن الوزير الجاسم دعوته أصحاب هذه المحلات والحرف الالتزام بهذه التعليمات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فرق البلدية في جميع المحافظات تواصل عملها ليلًا ونهارًا في رصد أي تجاوزات لهذه القرارات الإدارية.

وجدد الجاسم التأكيد على ضرورة عدم التجمعات خلال فترة السماح بالعمل بالنسبة للأنشطة المسموح لها خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، موضحًا أن أي تجمعات تحدث سواء في المحلات أو غيرها سيتم فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل أشار البيان إلى أنه بناء على توجيهات السلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وحفاظًا على الصحة العامة أصدرت بلدية الكويت اليوم تعميمًا على إدارة الجنائز في البلدية ينص على أن تكون “أوقات الدفن مفتوحة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا ويكون دفن الجنائر بعد وصولها وتجهيزها مباشرة ويمنع منعًا باتًّا الصعود مع الجنازة في سيارة نقل الموتى وفتح الأبواب الرئيسية فقط للمقابر”.

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