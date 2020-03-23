الغانم: سمو الأمير أعطى توجيهاته بدعم المواطنين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم،”كل الشكر والعرفان والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على توجيهاته التي وجهها لنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهي توجيهات واضحة ومركزة َتستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت وهموم ابناء شعبها الوفي”.

وأضاف الغانم، “نقلت لسموه خلال الاجتماع دعم ومساندة أبنائه النواب لكل ما من شأنه تعزيز العمل الوطني التعبوي في كافة المجالات لمواجهة الأزمة الحالية والخروج منها بسلام ونجاح، وسمو أمير البلاد كان واضحا وقاطعا وأعطي توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة وعلى رأسها دعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن”.

وتابع الغانم: “سموه أكد أن خطورة الوباء واهتمامنا بمنع انتشاره يجب أن يتزامن مع الاهتمام بتداعياته المختلفة داعيا الجهات المعنية الى ضرورة الاسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية ودعم مقومات اقتصادنا الوطني واتخاذ الاجراءات العاجلة في هذا الشأن وخاصة ما يتعلق منها بدعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها”.

وأوضح الغانم، “سمو امير البلاد وجه بضرورة التعجيل بالإجراءات التي تؤدي إلى عودة الكويتيين في الخارج في أسرع وقت ممكن كما اعطى تعليماته بالإهتمام بأبنائنا الطلبة في الخارج، لإعانتهم على مواجهة الأزمة لحين عودتهم، كما اعطي توجيهاته بشأن العديد من الملفات المهمة الأخرى ومنها ملفات التركيبة السكانية وغيرها”.

وأضاف الغانم، “سمو امير البلاد كان واضحا بضرورة انتهاء الحكومة من الخطة الاقتصادية المتعلقة بالازمة خلال أسبوع، مشيدا بعمل الحكومة رئيسا ووزراء، في التعاطي مع مختلف الجوانب المتعلقة بمواجهة أنتشار فيروس كورونا، كما وجه سمو الأمير بالعفو عن بعض المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة”.