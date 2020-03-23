وزيرة الأشغال : استغلال فترة الحظر الجزئي لتكثيف أعمال إصلاح وصيانة الطرق

23 مارس 2020 || وجھت وزیر الأشغال العامة وزیر الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس قیادیي الوزارة والھیئة العامة للطرق والنقل البري إلى سرعة إنجاز أعمال إصلاح وصیانة الطرق المتضررة في البلاد.

وقالت الفارس في تغریدة عبر حسابھا بموقع التواصل الاجتماعي «تویتر» اليوم إنه تم الایعاز إلى المسؤولین بالاستفادة من فترة الحظر الجزئي الذي فرضه مجلس الوزراء في عموم البلاد لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد في إنجاز أعمال فرش طبقة الأسفلت على شبكة الطرق السریعة والطرق الرئیسة في البلاد.

وقد دعا سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائیة في وقت سابق الیوم وزیرة الأشغال العامة إلى الانتھاء من عملیة إصلاح الطرق.

«إع»