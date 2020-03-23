«الإطفاء» : توزيع الأدوية على المواطنين والمقيمين خلال فترة الحظر بالتعاون مع «الصحة»

23 مارس 2020 || أعلن المدیر العام للادارة العامة للاطفاء الفریق خالد المكراد تولي «الإطفاء» بالتعاون مع وزارة الصحة مسؤولیة توزیع الأدویة على المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنین والمقیمین بجمیع مناطق دولة الكویت خلال فترة حظر التجول الجزئي.

جاء ذلك في بیان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام ب«الاطفاء» إثر اجتماع الفریق المكراد مع وكیل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة الدكتور عبدالله البدر لمناقشة آلیة توزیع الأدویة تحت إشراف وتعلیمات وزارة الصحة.

وقال إنه تم توفیر نحو 170 سیارة تابعة للاطفاء بقیادة ضباط وضباط صف الإدارة لتكلیفھم بتوزیع الأدویة على المرضى المحتاجین للأدویة من خلال آلیة تم وضعھا من وزارة الصحة.

وذكر المكراد أن ھذا الإجراء یأتي بناء على تعلیمات نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتسخیر جمیع إمكانات «الاطفاء» المادیة والبشریة تحت تصرف وزارة الصحة العامة.

«إع»