تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب إلى سبتمبر المقبل

23 مارس 2020 || أعلن المدیر العام للھیئة العامة للریاضة حمود فلیطح تأجیل النشاط الریاضي بكل الألعاب إلى شھر سبتمبر المقبل وذلك للوقایة من انتشار فیروس كورونا المستجد .

وقال فلیطح في بیان صحفي اليوم عقب اجتماع اللجنة الثلاثیة المكونة من وزارة الصحة وھیئة الریاضة واللجنة الأولمبیة الكویتیة إنه بعد تدارس الوضع الصحي في البلاد وبناء على توجیھات وتوصیات السلطات الصحیة تم تأجیل النشاط إلى شھر سبتمبر المقبل.

وأضاف “وضعنا أمامنا الرغبة السامیة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظع الله ورعاه عندما أكد في خطابه بضرورة احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولویة قصوى تتعدى كل الاھتمامات ولا تلغیھا وبعون الله سیكون النصر للكویت على ھذا الوباء”.

وحضر اللقاء نائب رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للریاضة أسد تقي ورئیس اللجنة الأولمبیة الكویتیة الشیخ فھد ناصر صباح الأحمد ونائب مدیر الھیئة الدكتور صقر الملا وأمین سر اللجنة الأولمبیة الكویتیة حسین المسلم ومشاركة وكیل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا.

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