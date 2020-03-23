«الداخلية» تطلق خدمتان جديدتان للتسهيل على الشركات وأصحاب الأعمال في تجديد إقامات العاملين

23 مارس 2020 || أطلقت وزارة الداخلیة خدمتین جدیدتین بھدف التسھیل على الشركات وأصحاب الأعمال في تجدید إقامات العاملین لدیھم وذلك استكمالا للاجراءات التي تتخذھا لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلیة اللواء طلال معرفي وفق بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم إن الخدمة الأولى تختص بتقدیم طلبات تسجیل أول مرة للشركات والمؤسسات للحصول على اسم مستخدم لخدمة تجدید الإقامة لحملة المادة رقم 18 من قانون الإقامة للعاملین في القطاع الأھلي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة kw.

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www بدلا من مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة وذلك اعتبارا من الیوم.

وأضاف أن الخدمة الثانیة تمكن أصحاب الأعمال من تجدید إقامة العاملین لدیھم – القطاع الأھلي وفق المادة «18 » والعمالة المنزلیة ومن في حكمھم وفق المادة «20 »- وھم خارج البلاد شریطة عدم وجود أي قید أمني یمنع تجدید الإقامة وفق الضوابط والشروط المعمول بھا.

ودعا المواطنین والمقیمین وأصحاب الشركات والمؤسسات إلى الاستفادة من تلك الخدمات المجانیة وإنجاز معاملاتھم الكترونیا توفیرا للوقت والجھد وللوقایة والحد من انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.

وذكر البیان أن الخدمتین تأتیان في إطار التعاون والتنسیق بین قطاعي شؤون الإقامة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلیة ووزارة الصحة والھیئة العامة للقوى العاملة والھیئة العامة للمعلومات المدنیة.

«إع»