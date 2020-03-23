وزير الخارجية يبحث إجراءات وآليات إعادة المواطنين من الخارج

23 مارس 2020 || ترأس وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وبحضور وزیر الشؤون الاجتماعیة وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل الیوم الاثنین في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السیف اجتماعا ل«لجنة العودة» المشكلة لمتابعة الخطط المعنیة بعملیات إعادة المواطنین الكویتیین إلى أرض الوطن والعالقین نتیجة تداعیات تفشي وباء فیروس كورونا المستجد «حول العالم.

تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات والتنسیق القائم بین وزارة الخارجیة وبعثاتھا في الخارج من جھة والجھات المعنیة بالدولة والمكاتب الفنیة التابعة لھا من جھة أخرى وقد تم مناقشة الإجراءات والآلیات المتعلقة في ھذا الشأن والتأكید على تسخیر كافة السبل والإمكانیات لضمان سلامة المواطنین الكویتیین في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ضمت في عضویتھا كبار مسؤولي وزارات الخارجیة والدفاع والداخلیة والصحة والمالیة والھیئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للطیران المدني ومؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة.

«إع»