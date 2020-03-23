وزير المالية يناقش مع نظرائه الخليجيين احتواء الآثار السلبیة لـ «كورونا» على الاقتصاد

23 مارس 2020 || شارك وزیر المالیة براك الشیتان مع نظرائه الخلیجیین الیوم في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المنعقد «عن بعد» لمناقشة التدابیر والجھود الاحترازیة لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد ومتطلباتھا المالیة.

وقالت «المالیة» في بیان صحفي انه تم خلال الاجتماع مناقشة التداعیات الاقتصادیة والإجراءات اللازمة لاحتواء الآثار السلبیة على الاقتصاد وإجراءات التحوط لضمان تدفق السلع والخدمات الاساسیة للمواطنین بشكل منتظم.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقلیل الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي والأنشطة الاقتصادیة لاسیما المشتركة بین الدول.

وأوضحت أنه تم كذلك التطرق لموضوع التبادل الجمركي عبر المنافذ والدعم المتبادل وطرق تحفیز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادیة المتأثرة والمخاطر على القطاع المالي واستقراره إضافة إلى دور الصنادیق التنمویة والاستثماریة لتخفیف الآثار السلبیة.

شارك في الاجتماع الامین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور نایف الحجرف ووزیر المالیة السعودي محمد الجدعان والقطري علي العمادي ووزیر الدولة للشؤون المالیة الاماراتي عبید الطایر ووزیر الشؤون المالیة العماني درویش البلوشي ووزیر المالیة والاقتصاد الوطني البحریني سلمان آل خلیفة.

«إع»