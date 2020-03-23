«التربية» : السماح للمعلمين والإداريين المقيمين بالسفر دون الحصول على «الخروجية»

23 مارس 2020 || أعلنت وزارة التربیة مساء الیوم الاثنین السماح لأعضاء الھیئتین التعلیمیة والإداریة من المقیمین بالسفر إلى بلدانھم – متى ما سنحت لھم الظروف – دون الحصول على تصریح بالسفر «إذن الخروجیة» من المدارس أو المناطق التعلیمیة التابعین لھا.

وقالت «التربیة» في تغریدة بثتھا عبر حسابھا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تویتر» إن القرار الذي جاء بناء على تعلیمات وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي بالتنسیق مع وزارة الداخلیة یستھدف الحرص على سلامة موظفیھا وتنفیذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجیھات وزارة الصحة بالحد من التجمعات.

وأوضحت أنi فیما یتعلق بالمعلمین والإداریین الذین تنتھي صلاحیة إقامتھم خلال فترة الإجازة وھم خارج البلاد سیتم التنسیق مع سفارة دولة الكویت داخل بلدانھم لحل أي عائق قد یواجھھم.

«إع»