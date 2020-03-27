وزارة الصحة : تسجیل 17 إصابة جديدة بفیروس كورونا ..وعدد الإصابات المسجلة في البلاد ترتفع إلى 225 حالة.

27 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 17 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 225 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن خمس حالات من تلك الحالات مرتبطة بالسفر منھا «أربع حالات لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر إلى كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة العربیة السعودیة وجمھوریة مصر العربیة والجمھوریة الفرنسیة» وھناك «حالة واحدة لمقیم من الجنسیة المصریة مرتبطة بالسفر إلى المملكة الأردنیة الھاشمیة».

وأضاف السند أن ھناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر منھا «سبع حالات لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لمقیمة من الجنسیة العراقیة وحالة لمقیم من الجنسیةالسودانیة» كما سجلت ثلاث حالات قید التقصي الوبائي «منھا حالتان لمقیمین من الجنسیة الھندیة وحالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة».

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء ثماني حالات مصابة بكورونا المستجد «كوفید 19 «لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 57 حالة.

وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بالمرض وصل إلى 168 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 11 حالة موزعة على أربع حالات حرجة وسبع مستقرة في حین بلغ عدد المسوحات المخبریة المأخوذة 18301 مسحة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد أنھى 10 أشخاص فترة الحجر الصحي المقررة لھم خلال الساعات القلیلة الماضیة وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس وبذلك یصبح العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي 891 شخصا.

وتدعو وزارة الصحة المواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء وتوصیات وقرارات وزارةالصحة والجھات الرسمیة في الدولة والتي تھدف لاحتواء انتشار الفیروس والقضاء علیھ كما توصي بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقایة من المرض ومتابعة الحسابات الرسمیة المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.