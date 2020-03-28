وزير الإعلام: الكویت تحتاج إلى فزعة وطنیة من قبل وسائل الإعلام لتجاوز ھذه المرحلة الاستثنائیة

26 مارس 2020 || أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن الكویت تحتاج إلى فزعة وطنیة لتجاوز ھذه المرحلة الاستثنائیة من قبل وسائل الإعلام بصورھا وأشكالھا كافة.

كما أكد أھمیة سرعة مواكبة وتغطیة الإعلام الرسمي الكویتي قرارات مجلس الوزراء والأحداث المتسارعة في البلاد لتداعیات فیروس كورونا المستجد لدرء انتشار الشائعات والتصدي لكل من یحاول إثارة الھلع بین المواطنین والمقیمین.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمينى وأيضًا خلال لقائه مجموعة من مديري المواقع والصحف الأخباریة الإلكترونیة المحلیة.

وقال الجبري لـ وتلفزیون الكویت لدى زیارته مبنى في إطار حرصه على التواصل الیومي ومتابعة سیر العمل في الوكالة في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد لمواجھة فیروس كورونا.

وثمن دور الإعلام الرسمي في إیصال المعلومة الحقیقیة للمواطنین والمقیمین وذلك لالتزامه بنقل المعلومة من الجھات المعنیة ما یعطیه مزیدًا من الشفافیة والثقة لدى متلقي الأخبار.

وأشار إلى حاجة البلاد إلى ما أسماھا سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بـ”الفزعة الكویتیة” وتضافر الجھود لإیصال الصورة الحقیقیة والواضحة والشفافة للجمھور.

ونوه بإشادات الوسائل الإعلامیة العالمیة بشفافیة الإعلام الرسمي الكویتي إضافة إلى إشادت منظمة الصحة العالمیة بالإجراءات التي تقوم بھا الكویت.

من جانبه أعرب الشیخ مبارك الدعیج عن اعتزازه البالغ وتقدیره الكبیر للدعم المتواصل الذي یقدمه وزیر الإعلام لـ وتواصله الیومي للوقوف على سیر العمل ومساندة الخطوات التي تقوم بھا لمواصلة رسالتھا الإعلامیة.

من جهة أحرى قال الجبري في تصریح صحفي خلال لقائه مجموعة من مديري المواقع والصحف الإخباریة الإلكترونیة المحلیة الیوم إن الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامیة الكویتیة في إطار الحملة الوطنیة التي یقودھا مجلس الوزراء لمكافحة فیروس كورونا المستجد.

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ونقل إلیھم تحیات سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء على ما یتحملونه من مسؤولیة وطنیة خلال ھذه الفترة.

وشدد الجبري على ضرورة الالتزام بالمھنیة الإعلامیة والحرص على المصالح العلیا لدولة الكویت من خلال طرح الحقائق .

وبین أن أخذ المعلومات من مصادرھا الرسمیة یؤدي إلى درء الشائعات وقطع الطریق “أمام من لا یریدون لوطننا الخیر والاستقرار”، مؤكدًا أن لا تھاون مطلقًا مع ناشري الشائعات خاصة في الظروف الحالیة.

وأشار إلى أن الرسالة الإعلامیة الوطنیة التي یحملھا الإعلام الإلكتروني في مرحلة فرض الحظر الجزئي بالبلاد یجب أن تؤكد قدرة الكویت على تجاوز ھذه المحنة الاستثنائیة ونشر ثقافة المسؤولیة المجتمعیة من خلال ترسیخ الشعور الوطني لدى الجمیع من خلال الالتزام بكافة تعلیمات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة في البلاد.

وأوضح الوزیر الجبري أن الكویت كغیرھا من دول العالم تكافح انتشار الفیروس المستجد ضمن استراتیجیة وطنیة متكاملة تحظى بكل الدعم والمؤازرة من القیادة السیاسیة العلیا.

وأكد أن المخزون الاستراتیجي الغذائي والتمویني في البلاد “بخیر وبمستویات مطمئنة جدًّا”، داعیًا وسائل الإعلام الإلكترونیة إلى حث المواطنین والمقیمین على عدم الخوف والھلع غیر المبرر وتشجیعھم على الترشید في الاستھلاك الیومي من المواد الغذائیة.

كما بین أن الكویت تحتاج إلى كل فزعة وطنیة لتجاوز ھذه المرحلة الاستثنائیة سواء من قبل وسائل الإعلام بصورھا وأشكالھا كافة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنین، مشیدًا بجھود جنود الصف الأول في ھذه المعركة من الھیئة الطبیة والتمریضیة الكویتیة ورجال الحرس الوطني والشرطة المدنیة في تطبیق حالة الحظر الجزئي.

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