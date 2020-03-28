مجلس الوزراء يكلف وزيري التجارة والشؤون وضع آلية تنفيذية ونظامًا لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين والمقيمين

و26 مارس 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم تكليف وزير التجارة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تنفيذية لنظام توزيع المواد الغذائية على المواطنين والمقيمين يكفل تغطية الاحتياطات الطبيعية للمستهلك مع ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي .

واستكمل المجلس متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء .

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الأمير – حفظه الله ورعاه – الموجهة للشعب الكويتي مساء يوم الأحد الماضي، وما جاء فيها من معانٍ سامية وتوجيهات قيمة ، أثنى فيها سموه – حفظه الله ورعاه – على جهود الحكومة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتحملها المسؤولية الكبيرة المباشرة للعمل بكل طاقة وجهد وروح عالية لإدارة هذه الأزمة التي يمر بها كل العالم في هذه الفترة الاستثنائية ، وطمأن سموه المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة .

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ اعتزازه لحضرة صاحب السمو الأمير – حفظه الله ورعاه – كما عبر المجلس عن شكره وتقديره لاهتمام سموه ومتابعته المستمرة وتوجيهاته السامية التي ستكون نبراسًا هاديًا وحافزًا مشجعًا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة وطننا الغالي وكافة المواطنين والمقيمين ، ووجه مجلس الوزراء المعنيين كلًّا في اختصاصه بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير ، حفظه الله ورعاه .

ثم قدم وزير الصحة رئيس اللجنة المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل الحمود شرح حول الجهود المبذولة لاستقبال عدد من المواطنين العائدين من الخارج واستعدادات الوزارة الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العائدين .

كما أحاط المجلس علمًا بآخر تطورات انتشار الفيروس على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة من واقع البيانات والإحصاءات الواردة من تقرير منظمة الصحة العالمية .

وبين أن هناك ازديادًا متسارعًا في عدد المصابين نتيجة للانتشار السريع للوباء عالميًّا، وكذلك التزايد في أعداد الوفيات ، كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد .

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» ، حيث تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالًا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها .

فقد قدم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمجلس الوزراء عرضًا مرئيًّا بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، تضمن شرحًا للمنهجية المقترحة لإطالة أمد المخزون الاستراتيجي .

وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي : تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية لوضع آلية تنفيذية لنظام توزيع المواد الغذائية على المواطنين والمقيمين يكفل تغطية الاحتياطات الطبيعية للمستهلك مع ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي ، وعرضها على اللجنة الوزارية لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

تكليف الشركة الكويتية للتموين تغطية أي نقص بالمواد الأساسية الغذائية التي تحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة من السوق المحلي أو الخارجي .

وتقديرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات الكويتيون في الخارج ، وإثر التداعيات المتسارعة لانتشار فيروس كورونا المستجد في الدول التي يتلقون فيها تعليمهم في جامعاتها ومعاهدها، وحرصًا على مساعدتهم على مواجهة هذه الظروف الاستثنائية ، فقد قرر مجلس الوزراء صرف راتب شهر لجميع الطلاب والطالبات الكويتيين المبتعثين للدراسة في الخارج سواء من البعثات الحكومية أو على حسابهم الخاص والمسجلين في المكاتب الثقافية في الخارج .

وقد كلف المجلس وزير التربية ووزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار بالسرعة الممكنة .

وفيما يتعلق بتوصيات السلطات الصحية بشأن الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها ، فقد قرر المجلس ما يلي : 1- وقف إجراء المؤتمرات الصحفية التي تتم بالمشاركة بالحضور الشخصي ، والاستعاضة عنها بوسائل الاتصال التكنولوجي .

2- وقف حركة سيارات الأجرة .

«إع»