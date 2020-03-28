«التجارة» تعلن تنظيم آلية البيع في الجمعيات التعاونية

28 مارس 2020 || أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارًا وزاریًّا یتم بموجبه تنظیم آلیة البیع في الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة في البلاد وذلك ضمن الجھود التي تبذلھا أجھزة الدولة لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

وقالت الوزارة في بیان صحفي مساء الجمعة إنه بموجب تعلیمات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 الذي ینص في مادته الأولى على أنه “لا یجوز للجمعیات التعاونیة البیع إلا لسكان المنطقة منھم المواطنین والمقیمین”.

وأوضحت الوزارة أن المادة الثانیة من القرار فوضت لرئیس اتحاد الجمعیات التعاونیة تحدید الجمعیات التعاونیة لاستقبال المستھلكین الذین لا تحتوي مناطقھم على الجمعیات.

وأضافت أن المادة الثالثة أشارت إلى سریان القرار من تاریخ صدوره حتى إشعار آخر داعیة المواطنین والمقیمین لترشید استھلاكھم وعدم التخزین والاكتفاء بشراء الاحتیاجات الطبیعیة المعتادة.