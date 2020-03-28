وزير البلدية: قياس حرارة العاملين ومرتادي الأسواق المركزية والمحلات قبل دخولهم إليها

28 مارس 2020 || أصدر وزیر الدولة لشؤون البلدیة الكویتي ولید الجاسم الیوم السبت قرارًا بضرورة قیاس حرارة العاملین ومرتادي الأسواق المركزیة والمحلات قبل دخولھم للموقع وإبلاغ الجھات الصحیة في حال وجود حالة تتجاوز حرارتھا الـ 37 درجة.

وقال الجاسم في بیان صحفي إنه أصدر عدة قرارات وتعامیم ستساھم في الحد من التجمعات في مراكز التسوق وتحافظ على الصحة العامة وتحافظ على منع انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19».

وأوضح أن من القرارات أیضًا أن تقوم الأسواق المركزیة والمحلات التي یسمح لھا بالفتح بتوفیر مواد التعقیم والقفازات عند الدخول لھا كما یجب علیھا تنظیم آلیة دخول الأفراد للمحلات بحیث تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بین الشخص والآخر.

وأضاف أن من القرارات عدم تجاوز عدد الأشخاص داخل الأسواق المركزیة التموینیة والغذائیة عن عشر أشخاص لكل نقطة بیع بما یناسب مساحة مركز التسوق أما المحلات لا یتجاوز العدد عن 5 أشخاص في نفس الوقت بشرط أن یتحقق الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بین كل شخص وآخر داخل المحل من جمیع الجھات.

وبین أنه إذا تعذر تحقق ذلك الشرط یجب تقلیل عدد رواد المحل بالكیفیة التي تسمح بتحقیقه، مشددًا على منع دخول الأطفال لمراكز التسوق والمحلات نھائیًّا وفقًا للقرار رقم «2020/703» حیث سیتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة بحق المخالفین وغیر الملتزمین بھذه التعلیمات.