«الأرصاد»: رياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار وانخفاض للرؤية الأفقية مع فرص لامطار متفرقة

28 مارس 2020 || قال مراقب محطات الأرصاد الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم السبت بنشاط في الرياح الجنوبية الشرقية تصل سرعتها أحيانا لأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر مع فرص لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أن يتحسن الطقس تدريجيا صباح غد.

ودعا العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية مرتادي البحر إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الذي سيصل الى أكثر من 6 أقدام وكذلك قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ وأيضا من يعانون الربو والحساسية لاخذ الأدوية الوقائية وعدم الخروج الا للضرورة حفاظا على صحتهم.

وتمنى من المواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «kuwaitmet» والموقع الخاص بالإدارة met.

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كما دعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وتداولها ومتابعة النشرات والتحذيرات الخاصة بالطقس من المصادر الرسمية حيث أن إدارة الارصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس.